В Нью-Йорке спектакль польского режиссера завершился протестом против политики Путина (видео)

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на Rzechpospolita, также у театра Metropolitan Opera собралась небольшая толпа, которая также протестовала против российского военного вторжения в Украину.

Демонстранты объяснили, что пикетируют польский спектакль потому, что участие в нем принял российский дирижер Валерий Гергиев, который ранее поддержал аннексию Крыма. Кроме того, одну из ролей исполнила российская оперная певица Анна Нетребко, которая тоже поддерживает военное вторжение России в Украину.

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Во время встречи с лидером пророссийских боевиков Олегом Царевым в Донецке она выразила свою поддержку так называемой "Новороссии", которая объединяет самопровозглашенные террористические "республики" на Донбассе, и передала миллион рублей на оперную постановку в оккупированном Донецке.

В свою очередь, администрация Metropolitan Opera заявила, что не разделяет личных взглядов артистов, которые появляются на сцене.