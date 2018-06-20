Денисова попросила Красный Крест посетить Сенцова, Кольченко, Балуха, Клиха и Шумкова

Омбудсмен обратилась с официальным письмом, поскольку на протяжении последних дней ей не дают возможности встретиться с Бартом лично.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит председателя региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барта посетить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированного Крыма.

Читайте такжеРоссия отказалась даже от возможности увидеть Сенцова по видеосвязи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена, Денисова направила Барту официальное письмо. Как заявила омбудсмен, в течение последних дней она пыталась лично встретиться с Бартом, но этого так и не произошло. «Со вчерашнего дня стараюсь встретиться с руководством региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове. Сегодня его помощник сообщила, что у него, цитирую, «очень плотный график и он не может встретиться». На вопрос: «Может, тогда завтра?», на что ответили, что нет ни единого окошка», -подчеркнула Денисова.

Учитывая это, она направила в МККК обращение с просьбой посетить украинских политзаключенных. «Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины», - сообщила уполномоченный.

Как отметили в пресс-службе, омбудсмен неоднократно обращалась в МККК. Так, 25 мая Денисова просила МККК проверить состояние соблюдения прав незаконно осужденных в России Сенцова, Кольченко, Романа Сущенко, Ресуэля Велиляева. Кроме того, уполномоченный просила вице-президента МККК поспособствовать визиту представителя организации в следственный изолятор Симферополя и проверить условия содержания и оказания медицинской помощи Балуху, Узеиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову. 9 июня Денисова обратилась в МККК с просьбой проверить условия содержания граждан Украины в тюрьмах и СИЗО на оккупированных территориях.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она была намерена в первую очередь посетить в колонии на Ямале Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по «личной инициативе», а её визит не был согласован.

Позже стало известно, что омбудсмены договорились встретиться в Москве 18 июня, чтобы обсудить условия посещения заключенных.

16 июня Денисову не пустили к незаконно осужденному в России украинца Николая Карпюка, который содержится в тюрьме во Владимире.

18 июня Денисовой не позволили свидание с незаконно осужденным журналистом Сущенко.

19 июня утром она заявила, что РФ опять не дает согласия на посещение Сенцова и других украинских политзаключенных несмотря на договоренности.

В тот же день состоялась встреча Денисовой и Москальковой, по результатам которой украинский уполномоченный отметила, что Россия саботирует договоренности Порошенко и Путина.

Денисова сообщила, что по состоянию на 18 июня была договоренность с Москальковой о том, что она сможет встретиться с арестованным по подозрению в госизмене руководителем РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским в Киеве, его специально для этого доставят в столицу из СИЗО, а она в Салехарде сможет увидеть Сенцова. По словам Денисовой, Москалькова заявила, что такой вариант не устраивает российскую сторону. «Москалькова предложила, что сначала она поедет в Украину посетит кого-то, а потом начнем рассматривать возможность наших визитов, в том числе к Сенцову», - сказала Денисова.

Она отметила, что на такой вариант Украина не согласится, ведь украинские политзаключенные голодают и их нужно увидеть как можно быстрее.

Денисова подчеркнула, что отсутствует информация о состоянии здоровья украинских политзаключенных, которые голодают, - Сенцова, Балуха, Клыха, Шумкова и Кольченко, который вышел из голодовки, но потерял вес.

Денисова сообщила, что по итогам встречи договорились, что ее офис пишет письмо с просьбой срочно предоставить доступ к Сенцову, Балуху, Клыху и Кольченко, а Москалькова сможет поехать синхронно к любому из арестованных россиян в Украине.

По словам украинского омбудсмена, Москалькова не принимает самостоятельно решения и всегда кому-то звонит, чтобы согласовать свои дальнейшие шаги.