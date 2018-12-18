ВР вводит уголовную ответственность за осквернение памятников борцам с агрессией РФ и штрафы за камуфляж

Одобренным депутатами законопроектом предлагается установить штрафы за незаконное ношение военной формы и наград.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц» (№ 9217).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 народных депутатов Украины.

Законопроектом вносятся изменения в статью 297 Уголовного кодекса Украины, которыми предусмотрено за осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память о тех лицах, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в Антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, участников Революции достоинства, борцов за независимость Украины в XX веке, наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Также предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Кодекс предлагается дополнить новой статьей 186-8, предусматривающей наложение предупреждения или штрафа в размере от ста пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан за ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных сил Украины или других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права. Кроме того, предусмотрена конфискация соответствующей формы одежды.

Такие действия, совершенные лицом повторно в течение года, влекут наложение штрафа в размере от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с конфискацией соответствующей формы одежды.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что незаконное изготовление ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, нагрудного знака лауреата государственной премии, президентской награды, орденской ленты, ленты медалей на планках с целью сбыта или ношение лицом, не имеющим на это права, или ношение, сбыт поддельного ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, нагрудного знака лауреата государственной премии, президентской награды, орденской ленты, ленты медалей на планках влекут наложение штрафа в размере от ста и до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей государственной награды, орденской ленты и ленты медалей на планках.

На заседании парламента депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук сообщил, что в Украине на сегодняшний день зафиксировано около 35 случаев разрушений или надругательств над могилами участников боевых действий на Донбассе и погибших во время Революции достоинства, а злоумышленники за свои действия «почти никакой» ответственности не понесли.

Тетерук также пояснил, что в законопроекте говорится о запрете ношения формы одежды военного образца, установленной в воинских формированиях в соответствии с законодательством.

«И поэтому все те охотники, которые используют «камуфляжи», могут и дальше их использовать, но чтобы при этом они не использовали установленные знаки различия - шевроны воинских частей, наградные планки, ордена, медали», - сказал депутат.