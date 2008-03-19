Тимошенко подпишет меморандум с нефтетрейдерами

Правительство намерено подписать с нефтетрейдерами меморандум о формировании цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сегодня журналистам.

«Есть некоторые замечания нефтетрейдеров к меморандуму, если все будет нормально, в пятницу, когда мы будем обсуждать проект текста, мы будем предлагать подписать его на следующей неделе», - сказал Ю.ПРОДАН.

По его словам, меморандум будет предусматривать формулу, по которой будут формироваться цены на нефтепродукты. «Меморандум будет предусматривать те цены, которые рассчитают эксперты. Но эксперты будут ориентироваться на рыночную цену», - пояснил он.

При этом министр подчеркнул, что сейчас в Украине не существует проблем с наполнением внутреннего рынка нефтепродуктами.

«Нефтепродукты поступают на украинский рынок без всяких ограничений и мер по регулированию поступлений», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года Кабинет Министров подписал меморандум о партнерстве с предприятиями и компаниями, работающими на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.

Согласно меморандуму, компании, в частности, обязались увеличить объемы переработки нефти и производство нефтепродуктов в объемах, которые полностью обеспечат спрос отечественных потребителей.

Между тем в январе этого года Министерство топлива и энергетики заявило, что намерено в 2008 году провести пересмотр Меморандума о партнерстве между Кабинетом Министров и нефтетрейдерами.