В Украине стартовал Новогодний #МарафонДобра

Посетители торгово-развлекательного центра «Lavina» имели возможность приобщиться к сбору подарков детям, лишенным должного родительского попечения, или же сделать благотворительный взнос.

В Украине, начиная с Киева, официально стартовал благотворительный проект Ассоциации CHILD.UA - Новогодний #МарафонДобра.

Президент Ассоциации Евгения Тимошенко отмечает, что проект должен объединить всех неравнодушных вокруг доброй цели - подарить детям из социально незащищенных категорий населения настоящий праздник.

В этот день посетители торгово-развлекательного центра «Lavina» имели возможность приобщиться к сбору подарков детям, лишенным должного родительского попечения, или же сделать благотворительный взнос. А уже вечером в ТРЦ состоялся благотворительный концерт с участием ряда звезд украинского шоу-бизнеса.

В частности, к мероприятию присоединились Мята, Лавика, Татьяна Пискарева, Nikita Lomakin, Вероника Коваленко, группа «Клей Угрюмого», Papa Andris и TODES Kyiv Open Kids, EDGAR & EMMA, Ангелина Теренникова, Александр Расказов и другие.

Как сообщила Евгения Тимошенко, акция продлится в течение одного месяца. «В течение месяца мы будем делать мероприятия, дарить детям подарки. И с вашей помощью, вы тоже стали сегодня марафонцами добра», - сказала она, обращаясь к участникам благотворительной акции, и добавила, что среди них также будут разыграны призы.

Президент Ассоциации поблагодарила звездам, которые приняли участие в #МарафонеДобра, а также волонтерам, которые помогают в его проведении.

Тимошенко сообщила, что в рамках проекта планируется провести более 10 благотворительных мероприятий и охватить около 3 тысяч детей из социально незащищенных категорий населения.

«Мы надеемся, что будут присоединяться к нам еще партнеры, организации, которые могут предоставлять не только подарки. Потому что для детей не столь важны подарки, для них важны ощущения счастья, ощущение праздника. Для этого мы и сделали «Марафон Добра», - для того, чтобы подарить им ощущение праздника», - пояснила руководительница CHILD.UA.

Кроме того, Тимошенко сообщила, что в январе их организация планирует поездку вместе со звездами на Восток Украины, чтобы устроить там концерт для детей и вручить им подарки.

Говоря о других мероприятиях, которые состоятся в рамках Новогоднего #МарафонаДобра, она отметила, что они пройдут, в частности, в Киевском муниципальном театре кукол, в парке аттракционов, а также состоится ряд новогодних концертов. «На этих мероприятиях мы дарим подарки», - добавила Тимошенко.

Ассоциация CHILD.UA объединяет международные и всеукраинские общественные организации, которые помогают детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Тимошенко отметила, что их организация уже в течение 10 лет занимается защитой, реабилитацией и развитием детей, в том числе, творческим. «Мы каждый год делаем такие праздники, делаем подарки для детей», - рассказала она.

В рамках мероприятия был также зафиксирован Рекорд Украины - дети вместе с художниками на территории Парка развлечений GALAXY создали на специальном стенде крупнейшую в Украине раскраску. Ее размер составил 61 квадратный метр.

Представитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь Пидчибий отметил, что участие в создании раскраски приняли более тысячи участников. Рекорд был зафиксирован в категории «Искусство, массовые мероприятия». Пидчибий вручил соответствующий почетный диплом организаторов мероприятия - Ассоциации CHILD.UA.