Дизайнер рассказала, в чем следует встречать год Желтой Земляной Свиньи

Выбор наряда должен зависеть от дресс-кода вечеринки.

Новый 2019 год по китайскому календарю пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи, поэтому для его празднования нужно выбирать наряды с оттенками желтого, а также золотые украшения.

Об этом рассказала дизайнер Анастасия Декомба, комментируя приближение новогодних праздников, передает «Обозреватель».

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"В чем встречать год Желтой Земляной Свинки? Соответственно, главный цвет - золотой - это пайетки, золото, парча. Но главное - не переборщить. Ведь неважно, какой в моде цвет, важно, какой цвет подходит в первую очередь вам. Можно взять красивый позолоченный аксессуар или бижутерию из золота, но это должно подходить именно вам", - отметила дизайнер.

Также, по ее словам, выбор наряда будет зависеть от дресс-кода вечеринки.

"Если например кто-то празднует дома в большой компании, то можно надевать и костюмы хрюшек, сейчас есть модные комбинезоны со свинками. Свинка любит уют и веселье", - пояснила Декомба.

На вопрос, какие наряды всегда будут актуальными, дизайнер ответила: "Маленькое черное платье с красивой золотой брошью. Сейчас очень много красивой золотой бижутерии. Каким-то аксессуаром, красивым обручем, брошью, серьгами можно разбавить черное платье".