В МВД заявили о наличии террористических угроз проведению Объединительного собора

Ситуация по обеспечению правопорядка на мероприятии контролируемая, в настоящее время никаких проблем нет.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил о наличии террористических угроз проведению Объединительного собора украинских православных церквей и ответственном отношении к обеспечению правопорядка, в том числе готовности к реагированию и применению всех подразделений.

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "Прямой".

«Личный состав приступил к выполнению своих обязанностей, расстановка личного состава состоялась с утра. Все вопросы, которые мы планировали и организовывали накануне, сегодня выполняется», - заявил он, добавив, что «сегодня ситуация отслеживается и в настоящее время никаких проблем нет».

Яровой отметил, что правоохранители учитывают то, что проведение Объединительного собора может затянуться. «Мы предвидели эту ситуацию, безусловно, вчера были сделаны расчеты задействования личного состава, исходя из времени, предусмотрена ротация, предусмотрено обеспечение личного состава», - сказал он. Яровой добавил, что около 4 тыс. полицейских, Нацгвардейцев, спасателей работают для обеспечения правопорядка на мероприятии.

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«Мы знаем, какие вызовы могут быть, потому что есть террористические угрозы, и нам не хотелось, чтобы этот праздник был каким-то образом испорчен какой-то провокацией. Поэтому к каждому мероприятию, тем более такому, как сегодня, мы очень ответственно относимся», - отметил Яровой.

По его словам, в течение этого года органы МВД обеспечили правопорядок на 86 тысячах массовых мероприятий.

«Организуя каждое мероприятие, накануне мы собираемся для того, чтобы в первую очередь скоординировать нашу работу, в том числе и с СБУ. У нас происходит обмен информацией, мы отслеживаем эту информацию и готовы к реагированию, и если необходимо, применять наши подразделения», - резюмировал первый заместитель министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в Киеве подразделения Министерства внутренних дел работают в усиленном режиме из-за проведения Объединительного собора и Объединительной молитвы.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, проходит сегодня, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве в закрытом для прессы формате.