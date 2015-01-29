ОБСЕ отправила патруль в Дебальцево для наблюдения за эвакуацией людей
13:45, 29 января 2015Общество
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что отправила патруль в Дебальцево для наблюдения за эвакуацией местных жителей.
ОБСЕ будет наблюдать за эвакуацией из Дебальцево / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив. "Сегодня утром патруль специальной мониторинговой миссии отправился в Дебальцево, чтобы наблюдать за эвакуацией стариков, женщин и детей из стратегически важного города", - сказал Майкл Боцюркив.
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Кроме того, спикер проинформировал, что на этой неделе миссия отправила на Донбасс 20 новых наблюдателей, и в настоящее время количество международных наблюдателей составляет 372 человека.
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