Снявшийся с Порошенко украинский десантник объяснился за шеврон СС на его форме (видео)

Десантник принес извинения за использование символики.

Украинский десантник, который сфотографировался рядом с президентом Петром Порошенко с шевроном танковой дивизии СС "Мертвая голова" на форме, объяснился.

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Он заявил, что считал символ черепа с костями пиратским флагом. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице Десантно-штурмовых войск в Facebook.

По его словам, он "не знал об истории этого шеврона, считаяя его одной из разновидностей пиратского флага". Десантник добавил, что готов понести ответственность за свою ошибку.

Как сообщал пресс-центр штаба операции Объединенных сил, за минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погибли два украинских десантника.