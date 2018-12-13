В СБУ призывают верующих не становиться «пушечным мясом» в планах России

Также в Службе просят общественно-политические объединения воздержаться от проведения каких-либо акций в период проведения Объединительного собора.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко призывает верующих всех конфессий не стать «пушечным мясом» в планах России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

«От имени коллегии Службы безопасности Украины и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака призываю верующих всех конфессий не поддаваться на провокации и не стать пушечным мясом в деле удовлетворения имперских амбиций кукловодов за поребриком», - подчеркнул Кононенко.

Кроме того, он призвал представителей всех общественно-политических объединений воздержаться от проведения каких-либо акций в период проведения Объединительного собора и не дать оснований для инспирации любых противостояний, что может быть использовано агрессором для ослабления или дискредитации Украины.

На вопрос о мерах безопасности в день проведения Объединительного собора Кононенко отметил, что будет принят целый комплекс мер безопасности с задействованием различных правоохранительных органов.

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Как сообщал УНИАН, Объединительный собор, участники которого должны объявить о создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить её устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

Сегодня, 13 декабря, во время брифинга Кононенко сообщил, что спецслужбы Российской Федерации и подконтрольные России боевики в день проведения Объединительного собора планируют провести крестные ходы в разных городах Украины с провокацией силовых столкновений с правоохранителями. Речь идет о Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Николаеве.