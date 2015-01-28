Волонтеры требуют от правительства восстановить систему гражданской обороны

Волонтеры обращаются к правительству с требованием восстановить систему гражданской обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил волонтер - координатор проекта «Мега-Полиграф» Олег Свирко на пресс-конференции в Киеве.

«После бомбардировки Мариуполя вскрылось несколько проблем. Первая проблема - это отсутствие системы раннего обнаружения и оповещения населения об угрозе бомбардировки. Вторая – это отсутствие навыков гражданской обороны у населения», - сказал Свирко.

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По мнению волонтера, «должна быть проведена работа с населением по объяснению, как себя вести в случае бомбардировки, куда идти, где прятаться, какие предпринимать действия. Также должна быть отработана система координации всех служб, которые будут работать в ситуации, подобной той, что случилась в Мариуполе».

«Мы также увидели, что нет эффективной системы эвакуации в случае необходимости, в связи с эти мы (волонтеры – УНИАН) провели переговоры с Минсоцполитики, Минтрансом, с другими организациями о том, как правильно организовать эвакуацию. У нас наработаны определенные предложения. Мы требуем от нашей власти создать рабочую группу, которая бы начала работать по восстановлению системы гражданской обороны, а именно - оповещения, координации, эвакуации и прочее», - сказал Свирко.

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«Мы обращаемся к премьер-министру Яценюку с просьбой принять нас и обговорить создание рабочей группы», - отметил он.

К этому требованию присоединились волонтер - координатор проекта «Вернись живым» Виталий Дейнега, волонтер - координатор проекта «Народный тыл» Георгий Тука, волонтер - координатор проекта «Народный проект» Давид Арахамия.