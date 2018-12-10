Исполнитель культовой роли комиссара Каттани попал в «черный список» Минкульта

Итальянский актер Микеле Плачидо высказывался в поддержку политики президента РФ Владимира Путина.

Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, известный по роли комиссара Каттани в культовом телесериале «Спрут», попал в сформированный Минкультом перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства культуры Украины. Микеле Плачидо фигурирует в списке с 10 декабря.

Министерство культуры составляет перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Первый сезон драматического сериала «Спрут» вышел на экраны в 1984 году, он был посвящен борьбе итальянских правоохранительных органов с мафией. Плачидо исполнил в сериале одну из главных ролей. На просторах тогдашнего СССР «Спрут» снискал огромную популярность.

Отметим, ранее Микеле Плачидо высказывался в поддержку политики президента РФ Владимира Путина.