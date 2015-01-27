Вакцинация населения и детей должна быть частью безопасности страны - Квиташвили

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили считает, что вакцинация населения и детей должна быть частью безопасности страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня во время пресс-конференции в Виннице.

«Украина сегодня несет угрозу европейскому континенту. По полиомиелиту покрытие вакцинацией меньше 30% - это на уровне не очень развитых африканских стран, это катастрофа. Вообще вакцинация населения и детей должна быть частью безопасности страны», - сказал он.

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Квиташвили рассказал, что сейчас ведутся переговоры с ЮНИСЕФом для изыскания средств и вакцин для вакцинации пропустивших плановую вакцинацию.

«Мы сейчас работаем с ЮНИСЕФом в направлении изыскания средств и вакцин и в срочном порядке обратным путем вакцинировать всех детей, которые пропустили плановые вакцинации по полиомиелиту, против кори и т. п.», - сказал он.

Министр прибавил, что «вообще вакцинация и иммунизация в развитых странах не подлежит обсуждению».