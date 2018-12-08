Российские пограничники без объяснений не пропускают украинцев в РФ (видео)

ГПСУ советует украинцам пока воздержаться от поездок в РФ.

С начала введения военного положения на территории нескольких областей российские пограничники безосновательно отказали во въезде 30 гражданам Украины.

Об этом заявил начальник Харьковского пограничного отряда Роман Гоць в эфире UA:Харьков.

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По его словам, после введения военного положения более 30 граждан Украины были безосновательно непропущенны российскими пограничниками.

«Они возвращались без каких-либо причин, без всякого объяснения, без каких-либо документов. Конечно, граждане Украины, которые возвращались российской стороной, были весьма возмущены таким поведением. Это неприятно и негативно поражает наших граждан», - сказал Гоць.

Напомним, после того, как 25 ноября 2018 года россияне атаковали в Черном море катера и буксир ВМС Украины и взяли в плен 24 украинских моряка, президент и Верховная Рада ввели в 10 приграничных областях режим военного положения. Он будет действовать в течение месяца.

Среди прочего военное положение предусматривает временный запрет на въезд в Украину граждан России мужского пола возрастом от 16 до 60 лет. В ответ российские пограничники начали вводить «зеркальные» меры, которые одновременно не имеют с их стороны никакого юридического обоснования.