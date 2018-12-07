В Кропивницком транслировали запрещенные телеканалы страны-агрессора - СБУ

По информации СБУ, спецслужбы РФ используют функционирование российских телеканалов в Украине для распространения дезинформации и провокационных материалов.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Кропивницком ретрансляцию запрещенных в Украине российских телевизионных каналов.

Правоохранители установили, что один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям города услуги по ретрансляции восьми телеканалов страны-агрессора, сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Указанный контент входит в Перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям отечественного законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении. По информации СБУ, спецслужбы РФ используют функционирование российских телеканалов в Украине для распространения дезинформации и провокационных материалов, направленных на обострение общественно-политической ситуации в нашем государстве", - отметили в ведомстве.

Об инциденте сообщили в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания для правового регулирования и применения административно-правовых санкций к нарушителю лицензионных условий.

Как сообщал УНИАН, в годовщину Евромайдана по росТВ показали фейковый сюжет о "нищем украинце", который на самом деле оказался белорусом.