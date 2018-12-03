Введение во храм Пресвятой Богородицы: история, приметы и запреты в этот праздник
4 декабря отмечается один из великих церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Также он имеет еще другое название – Третья Пречистая.
В этот день принято молиться о Божьем благословении для детей. Бездетные пары просят о даровании потомства. Беременные молятся Богородице о благополучных родах.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника
Согласно преданиям, именно 4 декабря в Иерусалимский храм впервые вошла трехлетняя Мария. Ее родители много лет молились, чтобы у них родился ребенок и дали обет о том, что если он все-таки появится на свет, посвятят его служению Богу.
И вот, когда Марие исполнилось три года, ее родители - Иоаким и святая Анна, - исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, привели ее в Иерусалимский храм, при котором она жила, по разным данным, до 12 или 15 лет - до своего обручения с праведным Иосифом. В храме она изучала писание и молилась.
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Что нельзя делать в этот праздник 4 декабря:
- заключать церковный брак;
- шить;
- убирать;
- стирать;
- обижаться, злиться, осуждать кого-либо;
- готовить скоромные блюда - из мяса, молочных продуктов и яиц (до 6 января продолжается Рожлественский пост);
- в народе говорят, что в этот день лучше не давать в долг.
Приметы на Введение
Сколько на Введение воды, столько на Юрия травы
В этот день запрещается копать землю, так как она отдыхает. В противном случае урожая не будет
В этот день зима окончательно вступает в свои права
На праздник принято ходить в гости. Если первым в дом войдет мужчина — год будет удачным, если женщина — быть беде
Если на Введение похолодает, то зима будет лютой
Введение во храм Пресвятой Богородицы: молитва
Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою,
Благословенна Ты в женах
И благословен плод чрева Твоего,
Яко Спаса родила еси душ наших
Аминь.
Как сообщал УНИАН, с 28 ноября начался Рождественский пост 2018, который продлится до 6 января.