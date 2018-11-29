По делу о секс-скандале вокруг студентки задержали известного политтехнолога – СМИ (видео)

На данный момент Петровым занимается военная прокуратура, у него дома проводят обыск.

Политтехнолога Владимира Петрова задержали по делу о секс-скандале вокруг студентки "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского" Натальи Бурейко и заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции и мужа заместителя главы ГБР Александра Варченко.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался известный киевский политтехнолог Владимир Петров.

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"Петрова задержали. Этим занимается военная прокуратура. В чем обстоятельства - пока не скажу. У Петрова дома проводят обыск. Еду на обыск", - сообщил изданию адвокат Юрий Иващенко.

Необходимо отметить, что Владимир Петров - политтехнолог и телеведущий. Свою известность получил благодаря «Люмпен-шоу», на данный момент ведет шоу «Исландия».

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Наталья Бурейко в Facebook пожаловалась на угрозы со стороны мужчины, с которым девушка познакомилась через сервис знакомств Tinder. По ее словам, после отказа с ним переспать, девушке кто-то прислал домой цветы и коробку с отрубленными куриными лапами, а на ее номер и номера ее родственников стали поступать смс-ки с угрозами.

Пользователь, о котором идет речь, переписывался с ней от имени Александра Варченко, заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции и мужа заместителя главы ГБР, и использовал его реальное фото. Варченко обнародовал заявление, где отрицал, что зарегистрирован на сервисе знакомств и переписывался когда-нибудь с Бурейко. По его словам, речь идет о провокации неизвестных хакеров для дискредитации его жены.

Позже, после громкого резонанса, Наталья Бурейко удалила все посты на эту тему, написав взамен пост с извинениями, вокруг которого развернулась дискуссия относительно того, писала ли Наталья самостоятельно текст, или ее запугали. Впрочем узнать это пока не удалось, студентка пропала из информационного пространства, не появляется в университете и не поддерживает контактов с друзьями