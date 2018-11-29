В Одессе лагерь "Виктория" передали под размещение военных

Такое решение принято на время введения в регионе военного положения.

Одесские власти передали детский муниципальный спортивно-оздоровительный комплексе «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», под размещение военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял исполнительный комитет Одесского городского совета.

В частности, такое решение принято на время введения в регионе военного положения.

Данный комплекс находится в курортной зоне города – на Даче Ковалевского.

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории лагеря «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели троих воспитанниц творческого коллектива «Адель».

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В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. 3 октября она в суде заявила, что вины своей не признает.

В деле также фигурируют экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне замдиректора лагеря возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн.

В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тыс. грн бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории». В конце октября этому же директору частной компании было объявлено подозрение в присвоении 1,7 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию «Виктории».