С понурыми головами в сопровождении ФСБ: суд над захваченными россиянами украинскими моряками (фоторепортаж)

Как можно увидеть на фото, ФСБшники сопровождают захваченных украинских моряков.

Суд оккупантов в Симферополе постановил арестовать четырех взятых в плен близ Керченского пролива украинских моряков.

Украинские военные Владимир Варимез, Сергей Цыбизов и Виктор Беспальченко арестованы на два месяца, Андрей Опрыско - на 1 месяц и 29 дней.

Агетство Reuters опубликовало фото, на которых запечатлены возле здания суда оккупантов захваченные россиянами украинские моряки.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

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В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

По разным данным, всего в плен были захвачены 23 или 24 украинских военнослужащих.

Завтра, 28 ноября, так называемый "суд" в оккупированном Крыму изберет меру пресечения взятому в плен командиру украинского буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку.