Российской звезде Comedy Woman Варнаве запретили въезд в Украину на 5 лет

СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей, участницы "Comedy Woman" Екатерине Варнаве, пишет «Обозрєватєль» со ссылкой на ответ СБУ на запрос агентства.

Комедиантке украинские правоохранители запретили въезд в Украину на 5 лет.

"На ваш запрос относительно Е. Варнавы сообщаем следующее. СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоны сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины", - пояснили в спецслужбе.

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Издание также сообщает, что в сети есть видео, на котором участницы Comedy Woman поют песню о Путине во время концерта в 2016 году в оккупированном Крыму. Однако, несмотря на это 30 марта в Киеве состоялся концерт Comedy Woman.

Как сообщал УНИАН ранее, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.