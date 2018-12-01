В поисках праздничного настроения: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в канун Нового года (видео)

Новогодние праздники еще не совсем скоро, однако волшебной атмосферой уже можно начинать заряжаться.

Чтобы приблизить ощущение праздничного настроения, предлагаем подборку фильмов, которые стоит посмотреть.

Один дома

Читайте такжеЗрители назвали лучший фильм этого года

Фильм-классика, без которого невозможно представить Новый год. Новогоднее настроение и смех вам будут обеспечены на несколько дней.

Старый Новый год

Эта картина о любви и новогоднюю ночь, что объединяет всех людей по всему миру. Сюжет фильма поделен на восемь историй, которые учат нас прощать, любить и ценить друг друга.

Ноэль

Удивительно-невесомый фильм с божественными Сьюзен Сарандон и Пенелопой Крус. Немного меланхолии, немного усталости, немного грусти - все это канун Рождества в Нью-Йорке. Кажется, ничего необычного - переплетение людских судеб, но ощущение чуда витает где-то в воздухе. Пусть чудо встречается редко, пусть даже только один раз в год - но оно есть.

Реальная любовь

Сюжет картины состоит из десяти историй, которые развиваются за несколько недель до Рождества. Судьбы совершенно незнакомых людей по разным причинам переплетаются в сочельник, а все для того, чтобы каждый из них понял главное - "любовь повсюду".

Добро пожаловать или соседям вход запрещен

Вражда между соседями - это страшно, а если она обостряется накануне Рождества - становится еще страшнее. В фильме есть много гирлянд, фейерверков и елочных украшений, которые однозначно поднимут вам настроение.

Отдых по обмену

Комедия про двух девушек - Аманду и Айрис, которым не везет в отношениях с мужчинами.

Плохой Санта

Рождественская комедия для тех, кого не пугает перспектива быть плохим мальчиком или девочкой в глазах Деда Мороза.

Пока ты спал

Это романтическая зимняя комедия про девушку Люси, которая влюбилась в парня, даже не зная его имени.

Интуиция

Фильм с уместными шутками, приятной картинкой и с чудесной новогодней атмосферой.

Четыре Рождества

Комедийный фильм, который можно смело советовать влюбленным.

Поэтому, ярких эмоций, приятного просмотра и отличного вам праздничного настроения.