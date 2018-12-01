В поисках праздничного настроения: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в канун Нового года (видео)
Чтобы приблизить ощущение праздничного настроения, предлагаем подборку фильмов, которые стоит посмотреть.
Один дома
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Фильм-классика, без которого невозможно представить Новый год. Новогоднее настроение и смех вам будут обеспечены на несколько дней.
Старый Новый год
Эта картина о любви и новогоднюю ночь, что объединяет всех людей по всему миру. Сюжет фильма поделен на восемь историй, которые учат нас прощать, любить и ценить друг друга.
Ноэль
Удивительно-невесомый фильм с божественными Сьюзен Сарандон и Пенелопой Крус. Немного меланхолии, немного усталости, немного грусти - все это канун Рождества в Нью-Йорке. Кажется, ничего необычного - переплетение людских судеб, но ощущение чуда витает где-то в воздухе. Пусть чудо встречается редко, пусть даже только один раз в год - но оно есть.
Реальная любовь
Сюжет картины состоит из десяти историй, которые развиваются за несколько недель до Рождества. Судьбы совершенно незнакомых людей по разным причинам переплетаются в сочельник, а все для того, чтобы каждый из них понял главное - "любовь повсюду".
Добро пожаловать или соседям вход запрещен
Вражда между соседями - это страшно, а если она обостряется накануне Рождества - становится еще страшнее. В фильме есть много гирлянд, фейерверков и елочных украшений, которые однозначно поднимут вам настроение.
Отдых по обмену
Комедия про двух девушек - Аманду и Айрис, которым не везет в отношениях с мужчинами.
Плохой Санта
Рождественская комедия для тех, кого не пугает перспектива быть плохим мальчиком или девочкой в глазах Деда Мороза.
Пока ты спал
Это романтическая зимняя комедия про девушку Люси, которая влюбилась в парня, даже не зная его имени.
Интуиция
Фильм с уместными шутками, приятной картинкой и с чудесной новогодней атмосферой.
Четыре Рождества
Комедийный фильм, который можно смело советовать влюбленным.
Поэтому, ярких эмоций, приятного просмотра и отличного вам праздничного настроения.