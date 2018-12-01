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В поисках праздничного настроения: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в канун Нового года (видео)

10:00, 01 декабря 2018
Общество
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Один дома

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Фильм-классика, без которого невозможно представить Новый год. Новогоднее настроение и смех вам будут обеспечены на несколько дней.

Старый Новый год

Эта картина о любви и новогоднюю ночь, что объединяет всех людей по всему миру. Сюжет фильма поделен на восемь историй, которые учат нас прощать, любить и ценить друг друга.

Ноэль

Удивительно-невесомый фильм с божественными Сьюзен Сарандон и Пенелопой Крус. Немного меланхолии, немного усталости, немного грусти - все это канун Рождества в Нью-Йорке. Кажется, ничего необычного - переплетение людских судеб, но ощущение чуда витает где-то в воздухе. Пусть чудо встречается редко, пусть даже только один раз в год - но оно есть.

Реальная любовь

Сюжет картины состоит из десяти историй, которые развиваются за несколько недель до Рождества. Судьбы совершенно незнакомых людей по разным причинам переплетаются в сочельник, а все для того, чтобы каждый из них понял главное - "любовь повсюду".

Добро пожаловать или соседям вход запрещен

Вражда между соседями - это страшно, а если она обостряется накануне Рождества - становится еще страшнее. В фильме есть много гирлянд, фейерверков и елочных украшений, которые однозначно поднимут вам настроение.

Отдых по обмену

Комедия про двух девушек - Аманду и Айрис, которым не везет в отношениях с мужчинами.

Плохой Санта

Рождественская комедия для тех, кого не пугает перспектива быть плохим мальчиком или девочкой в глазах Деда Мороза.

Пока ты спал

Это романтическая зимняя комедия про девушку Люси, которая влюбилась в парня, даже не зная его имени.

Интуиция

Фильм с уместными шутками, приятной картинкой и с чудесной новогодней атмосферой.

Четыре Рождества

Комедийный фильм, который можно смело советовать влюбленным.

Поэтому, ярких эмоций, приятного просмотра и отличного вам праздничного настроения.

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Теги: #фильмы#Рождество#Новый год#выходные