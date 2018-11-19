Из-за первого снега Львов замер в пробках (карта)
10:03, 19 ноября 2018Общество
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Движение затруднено на многих центральных улицах.
Иллюстрация REUTERS
На дорогах Львова образовались масштабные пробки из-за первого снегопада.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Значительно затруднено движение на улицах Лычаковская и Стрыйская, а также Николая Коперника. Кроме этого, пробки вокруг площади Адама Мицкевича, на проспекте Вячеслава Черновола и улице Княгини Ольги.
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Как сообщал УНИАН, из-за первых снегопадов за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП.
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