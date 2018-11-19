Из-за первого снега Львов замер в пробках (карта)

Движение затруднено на многих центральных улицах.

На дорогах Львова образовались масштабные пробки из-за первого снегопада.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Значительно затруднено движение на улицах Лычаковская и Стрыйская, а также Николая Коперника. Кроме этого, пробки вокруг площади Адама Мицкевича, на проспекте Вячеслава Черновола и улице Княгини Ольги.

Как сообщал УНИАН, из-за первых снегопадов за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП.