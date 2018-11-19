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Из-за первого снега Львов замер в пробках (карта)

10:03, 19 ноября 2018
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Значительно затруднено движение на улицах Лычаковская и Стрыйская, а также Николая Коперника. Кроме этого, пробки вокруг площади Адама Мицкевича, на проспекте Вячеслава Черновола и улице Княгини Ольги. 

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Как сообщал УНИАН, из-за первых снегопадов за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП.

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Теги: #Львовщина#пробки