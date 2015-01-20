Чиновников Минюста ждут проверки, увольнения и рост зарплаты

Об этом во вторник в ходе пресс-конференции в Кабмине рассказала первый заместитель Министра юстиции Наталья Севостьянова.

По ее словам, в течение последних месяцев в работе ведомства зафиксированы отсутствие мотивации работников из-за низкой зарплаты, бюрократия, избыточное количество руководителей относительно общего количества работников в системе, двойное подчинение и другие системные проблемы. Для их решения и был разработан план оптимизации структуры, а также будут созданы три новых структурных подразделения: Комитет реформ, Мониторинговый центр и Кадровая комиссия.

Их работа позволит реализовывать новую кадровую политику. В частности, будет проведена проверка эффективности всех работников системы юстиции как в центральном аппарате, так и на местах. После этого планируется объявить конкурс по отбору персонала на вакантные должности. «Если проверка установит, что работник работал должным образом и не был замечен в коррупции, он получит возможность повышения», - сообщила Н. Севостьянова.

Тестирование будут проводить специалисты Ernst&Young Human Capital. Они проверят эффективность работы руководителей системы юстиции за 2014 год, а для высвобожденных должностей предложат новые критерии и профиль вакансий. «Процесс отбора будет состоять из нескольких частей. Кандидатам предстоит подготовить мотивационное письмо и эссе, а также пройти тесты на оценку профессиональных знаний, а также тестирование управленческих и лидерских качеств, которые необходимы руководителям для обеспечения прозрачного управления», - отметила руководитель группы Human Capital компании Ernst&Young в Украине Ольга Горбановская.

Все, кто не пройдет конкурсный отбор, попадут в кадровый резерв. Этот пул будет первоочередным при поиске новых сотрудников в будущем.

По словам Н. Севостьяновой, процесс сокращения предусматривает сохранение ныне существующего зарплатного фонда. Он будет распределен между работниками, которые будут работать уже в оптимизированной структуре и обеспечит увеличение зарплат в системе.

Помогать Минюсту в проведении реформ будут грузинские эксперты. Кадровую комиссию возглавит экс-замминистра внутренних дел Грузии Гия Гецадзе. По словам другого эксперта, экс-главы грузинского Национального бюро исполнения (аналог исполнительной службы) Джамбула Эбаноидзе, в Грузии оптимизация структур помогла сократить избыточный руководящий аппарат и найти новых эффективных специалистов для проведения реформ.