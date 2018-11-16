Родные студентки Бурейко, которая жаловалась на якобы домогательства чиновника МВД, ее не разыскивают – полиция

В полиции говорят, что заявлений о пропаже студентки не получали.

В полиции Киева сообщают, что никаких заявлений о пропаже Натальи Бурейко ни от родителей, ни от друзей не поступало.

Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Киева Оксана Блищик в комментарии Радио Свобода.

По сообщениям СМИ, декан факультета Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», где учится Наталья Бурейко, Игорь Астрелин обратился в полицию с заявлением и просьбой разыскать девушку, потому что она не появляется в университете и установить связь с ней не удается.

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В деканате химико-технологического факультета подтверждают факт обращения в полицию.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в комментарии Радио Свобода сообщила, что такое обращение было, однако называет его не «заявлением» как в деканате, а «письмом».

«В Соломенское управление полиции поступило письмо от деканата о том, что студентка не посещает занятия. По этому письму проводится проверка», – замечает Оксана Блищик.

7 ноября Наталья Бурейко в Facebook пожаловалась на угрозы со стороны мужчины, с которым девушка познакомилась через сервис знакомств Tinder. По ее словам, после отказа с ним переспать, девушке кто-то прислал домой цветы и коробку с отрубленными куриными лапами, а на ее номер и номера ее родственников стали поступать смс-ки с угрозами.

Пользователь, о котором идет речь, переписывался с ней от имени Александра Варченко, заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполицииї и мужа заместителя главы ГБР, и использовал его реальное фото. Варченко обнародовал заявление, где отрицал, что зарегистрирован на сервисе знакомств и переписывался когда-нибуть с Бурейко. По его словам, речь идет о провокации неизвестных хакеров для дискредитации его жены.

Позже, после громкого резонанса, Наталья Бурейко удалила все посты на эту тему, написав взамен пост с извинениями, вокруг которого развернулась дискуссия относительно того, писала оли Наталья самостоятельно текст, или ее запугали. Впрочем узнать это пока не удалось, студентка пропала из информационного пространства, не появляется в университете и не поддерживает контактов с друзьями.