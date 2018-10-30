В кабинете одного из руководителей столичной полиции нашли более $100 тысяч

Во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского было изъято свыше 104 тысяч долларов, из которых подтвержденные источники происхождения имели только 49 тысяч долларов.

Заместителю начальника отдела управления уголовного розыска столичного главка полиции сообщено о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Так, во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского были изъяты денежные средства общей суммой более 104 тысяч долларов, из которых лишь 49 тысяч долларов имели подтвержденные источники происхождения. В то же время законность приобретения должностным лицом остальной суммы не подтвердилась никакими доказательствами. Кроме этого, указанные денежные средства не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии", - говорится в сообщении.

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По результатам расследования указанному служащему объявлено подозрение по ст. 366-1 и ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения, досудебное следствие продолжается.

В прокуратуре напомнили, что санкцией ч. 2 ст. 368-2 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 26 октября суд Львова приговорил к 9 годам заключения экс-мэра Николаева за получение миллионной взятки.