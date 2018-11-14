Что нужно делать, чтобы заболеть сахарным диабетом 5 антисоветов ко Всемирному дню борьбы с болезнью (видео)

Диабет входит в десятку болезней, которые чаще всего убивают людей на планете.

Сегодня сахарным диабетом в Украине болеют около 1 миллиона человек. Мы подготовили ТОП-5 антисоветов, как попасть в их число.

Нужно иметь избыточный вес, так можно быстрее попасть в группу риска. А заодно - в 2-3 раза увеличить шанс «заработать» инсульт и инфаркт.

Стоит употреблять как можно больше сахара, жирной пищи, хлебобулочных изделий. Ни в коем случае не делать профилактические тесты на уровень сахара в крови. Также находиться в постоянном стрессе, это приводит к росту уровня сахара в организме. Длительная депрессия и сидячий образ жизни также помогут вызвать диабет.

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Ну и, конечно, курение в разы повышает вероятность стать диабетиком. Если придерживаться этих антиправил, заболеть диабетом можно еще до 35 лет.

Сегодня диабет входит в десятку болезней, которые чаще всего убивают людей. По прогнозам экспертов, в 2030 году диабет будет у каждого десятого жителя планеты. Если не хотите присоединиться к их числу, заботьтесь о своем здоровье. Ведь оно - в ваших руках.