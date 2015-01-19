Налог на роскошь затронет только 3-5% украинцев - министр

Об этом сообщила в эфире телеканала «1+1» министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы уменьшили количество налогов вдвое - с 22 до 11. Есть новые налоги, но они сформированы для того, чтобы обложить налогом богатых людей, - сказала Яресько. – Да, в этом году мы увеличили расходы и должны были построить новую доходную часть бюджета, но не ценой доходов обычных граждан. Мы, например, обложили налогом роскошные автомобили и ювелирные украшения, выровняли налог на пассивные доходы. Но это все не касается 95-97% населения».

Читайте такжеВ Минфине уверяют, что "налог на роскошь" коснется лишь 17 тысяч автомобилейКак сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла законодательные изменения в Налоговый кодекс в конце 2014 года. В соответствие с изменениями в Налоговое законодательство расширена база налогообложения налога на имущество и предполагается налогообложение дорогих транспортных средств. Это касается исключительно дорогих автомобилей с объемом двигателя более 3 литров и сроком эксплуатации до 5 лет. Предполагается ежегодная уплата налога на имущество в размере 25 тыс. грн. Кроме того, эта норма касается всего-навсего 17300 автомобилей в стране при общем количестве зарегистрированных авто в стране более 1,3 млн. Таким образом, налогообложения автотранспортных средств коснется только 1,3% автомобилей.