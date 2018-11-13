В Виннице более 70% жителей заключили декларации с семейными врачами - горсовет

В Виннице с начала кампании по подписанию деклараций с семейными врачами, которая началась 2 апреля этого года, более 70% либо 263,5 тысяч жителей города заключили соответствующие декларации.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого городского совета, это лучший показатель среди городов Украины.

Соответствующих результатов удалось достичь благодаря созданию единого медицинского информационного пространства Винницы, внедрению информатизации в области здравоохранения и созданию электронной карты пациента и его персональный кабинет. Этот процесс был начат еще в 2011 году.

«По состоянию на 9 ноября 263 556 винничан заключили декларации с 227 врачами, которые работают в Центрах первичной медико-санитарной помощи. Это один из лучших показателей по Украине”, - рассказал директор департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш.

Он напомнил, что семейный врач наблюдает за состоянием здоровья пациента, диагностирует и лечит наиболее распространенные болезни, сопровождает пациентов с хроническими заболеваниями, оказывает неотложную помощь, направляет пациента для оказания ему вторичной или третичной медпомощи, проводит профилактику: вакцинацию, осмотры и исследования пациентов из групп риска, может вести неосложненную беременность, предоставляет консультации.

В ведомстве отметили, что в результаты винницкие врачи начали получать большую заработную плату, а пациенты смогли выбрать того врача, которому доверяют, не зависимо от учреждения, в котором он работает .

Если с врачом заключили декларации 1500-1800 пациентов, то его заработная плата составляет 19 580 грн, а медицинской сестры 9 104 грн.

Винничане, которые заключили декларации с семейными врачами имеют право на такие бесплатные анализы и обследования: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма, быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты

Справка УНИАН. Официально кампания по подписанию деклараций с семейными врачами началась 2 апреля этого года. В июне Центры первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) заключили соглашения с Национальной службой здоровья. В результате этого они получают финансирование по принципу «деньги идут за пациентом».

Населения г. Винница составляет 372,4 тысячи человек.