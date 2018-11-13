Кровавое ДТП в Харькове: адвокат Дронова заявил о "ляпе" в экспертизе (фото)

По мнению адвоката, эксперты уклоняются от проведения полноценного и комплексного исследования всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Адвокат фигуранта в деле о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица считает, что эксперты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз (ХНИИСЭ) им. Н.С. Бокариуса уклоняются от проведения полноценного и комплексного исследования всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Перепелица написал в Facebook.

«Мало того, что при назначении этой, с позволения говоря «дополнительной экспертизы» судом, по неизвестным причинам было удовлетворено только 2 вопроса из 25, которые заявлялись нами, так еще и явно «независимыми» экспертами, в указанном выводе, не дается конкретных и обоснованных ответов ни на один из поставленных вопросов, а на 29 страницах текста только и делают, что сочиняют, сочиняют и еще раз что-то, да сочиняют», - написал Перепелица.

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Защитник отметил, что иначе нельзя объяснить то, что на схеме эксперты сначала изображают Volkswagen Touareg, который якобы пересек границу перекрестка кузовом автомобиля на 90 см (при общей длине автомобиля 476,6 см), а потом эти же эксперты на раскадровке видеозаписи ДТП проводят эту же условную линию перекрестка перед фарами Volkswagen Touareg. «И это при том, что такой явный ляп экспертизы видно невооруженным взглядом», - отметил он.

«Такой некачественный и, откровенно говоря, лживый вывод экспертизы не стал неожиданностью, а только лишь подтверждает, что объективное установление обстоятельств ДТП и справедливое судебное разбирательство в этом деле, видимо, никому не нужно», - заключил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для участников смертельной аварии на улице Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 5 января 2019 года.

Защитник Дронова Перепелица требовал изменить меру пресечения для своего подзащитного на круглосуточный домашний арест, однако суд отклонил это ходатайство.

Также суд получил результаты дополнительных экспертиз, о проведении которых ходатайствовал защитник Дронова.

Справка. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Их обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.