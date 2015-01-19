Польша в 2014 году получила в 50 раз больше заявок от украинцев о предоставлении убежища

Об этом свидетельствуют данные Польской администрации по делам иностранцев (UDSC). Украинцы заняли второе место по количеству поданных заявок об убежище после граждан России чеченской национальности, которые остались традиционными лидерами среди иностранцев, которые просили убежища в Польше.

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В целом убежище в Польше попросили около 5,9 тыс. граждан иностранных государств по сравнению с рекордными за последние 11 лет 15,1 тыс. в предыдущем году.

UDSC уже рассмотрела более тысячи заявок, которые подали украинцы, и согласие на пребывание в Польше в рамках процедуры предоставления статуса беженца получили 17 граждан Украины.

Почти в 650 случаях польская администрация выдала отрицательное решение, а 370 дел были оставлены без рассмотрения (как правило, люди сами отказывались от этого - УНИАН).

По данным UDSC, количество заявок от украинцев о предоставлении убежища уменьшилось в последние два месяца прошлого года после того, как в октябре был достигнут рекордный за весь год месячный показатель в более чем 300 таких просьб.

За первые две недели текущего года такие заявки подали чуть больше 60 граждан Украины.

В прошлом году убежища в Польше чаще всего просили жители украинского Донбасса и оккупированного Россией Крыма.