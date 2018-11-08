Инвестиционный потенциал Николаевщины представлен на Международной импортной выставке в Шанхае

По поручению председателя облгосадминистрации Алексея Савченко департамент экономического развития и региональной политики совместно с региональным офисом «UkraineInvest» организовали представление инвестиционного потенциала Николаевской области в сфере инфраструктуры и агробизнеса на Национальном стенде Украины во время Международной импортной выставки «China International Import Expo 2018», которая проходить с 5 по 10 ноября в г. Шанхай.

Это - первый украинский стенд на событии такого глобального значения. В течение 5 дней 300 тыс. Посетителей с 130 стран мира имеют возможность ознакомиться с торговым, инвестиционным и туристическим потенциалом регионов Украины и Николаевской частности, сформировать впечатление о стране в целом и о ее экспортных возможностях.

На выставке представлены проекты развития инфраструктуры Николаевской области: возобновление работы Николаевского Международного аэропорта, строительство мостового перехода через р. Южный Буг, нового глубоководные порта в г.. Очаков, зернового терминала в СМП «Ольвия», реконструкция системы орошения в регионе.

Новейшие технологии, элементы виртуальной реальности, дизайн и «eco-friendly» материалы - все это о Национальный стенд Украины. На огромном экране зрители увидят креативное графическое шоу «The Hands Production» и модель в интерактивном платье. Позже здесь состоится презентация «Ukrainian Fashion Week». Все столы на стенде - «умные» от «Kodisoft», в них интегрирована навигационная веб-платформа стенда и электронный каталог экспортеров.

Интерактивная туристическая и инвестиционная карта Украины, диджитал-фотозона рядом с экспортным брендом, демонстрационная зона для «handmade» товаров украинских МСБ, зоны для воркшопов, презентаций и переговоров - это все лишь небольшая часть того, что смогут увидеть и чем воспользоваться потенциальные бизнес-партнеры.

«Команда Николаевской облгосадминистрации определяет международное сотрудничество как реальный шанс привлекать крупные инвестиции и развивать наши общины. В течение года нами была проведена основательная работа с предприятиями и учреждениями региона с целью определения возможностей направления сотрудничества с международными партнерами, в частности и Китайской стороной. Кроме того, недавно - в сентябре этого года, Николаевская ОГА и Народное Правительство провинции Шаньси (КНР) подписали Меморандум об установлении дружественных отношений, который будет способствовать эффективному международному сотрудничеству в разнообразных сферах - экономике, привлечении инвестиций, науке, в частности и сотрудничества между высшими учебными заведениями , культуре, развитию научно-технического потенциала », - прокомментировал председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

Поэтому ждем от этой выставки Новых партнеров и новые возможности!