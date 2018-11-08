Жуткое ДТП в Харькове: один из пострадавших отказался от претензий к Зайцевой

Имя пострадавшего в аварии, который отказался от претензий к Зайцевой, не называется.

Один из пострадавших в резонансном ДТП в Харькове отказался от претензий к Елене Зайцевой.

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Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на слова адвоката Зайцевой Евгения Мельниченко.

"Один из пострадавших полностью отказался от претензий и гражданского иска к Зайцевой", - заявил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.

7 ноября 2018 года в Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для участников смертельной аварии на улице Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 5 января 2019 года.