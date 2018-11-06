Скандал с тортом в Харькове: затравленная школьница сделала заявление (видео)

Школьница в Харькове пострадала в результате буллинга.

Ученица 6 класса харьковской школы Диана, которую унизили из-за отказа родителей участвовать в поборах, заявила, что останется в этом учебном заведении.

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Девочка удивлена поддержкой окружающих. "Для меня это очень волнительно, вообще не верится", - заявила она "Фактам".

Сейчас Диане дарят сладости, пригласили на экскурсию в Раду, а ее кумир - лидер группы DZIDZIO - пригласил школьницу в кино.

Как сообщал УНИАН, ранее в харьковской школе №151 разгорелся скандал. По инициативе представительницы родкомитета Натальи Толяренко шестиклассники сладким столом отмечали окончание учебного семестра. Ученице Диане торт не достался, девочка расплакалась и пожаловалась маме. Женщина аргументировала свой поступок тем, что родители девочки не сдают деньги на сладкий стол и за счет других угощать ребенка она не имеет права.