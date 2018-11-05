У Порошенко назвали крайний срок реконструкции предоставленной в пользование Константинополю Андреевской церкви

Советник президента ожидает завершения ремонтных работ в Андреевской церкви в разумные сроки.

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко прогнозирует, что реконструкцию предоставленной в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви при необходимости могут ускорить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Павленко сказал на брифинге в Киеве.

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«Самое главное, что принят соответствующий закон в Украине о передаче в пользование, не в собственность, а в пользование, этой церкви Вселенскому патриархату, и дальше, думаю, будет содействие насчет того, чтобы ремонт был завершен в разумные сроки», - сказал он.

«2020-й год - это крайний срок (завершение реконструкции Андреевской церкви - УНИАН). Я так понимаю, что при необходимости, в разумных пределах, это будет ускорено», - отметил Павленко.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла внесенный президентом закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» (№9208). Закон предусматривает передачу Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Председатель ВР Андрей Парубий подписал закон и направил на подпись президенту.

22 октября спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату нужна для взаимодействия украинской церкви с Константинополем.

3 ноября Вселенский патриарх Варфоломей выразил благодарность президенту Петру Порошенко за передачу Вселенскому патриархату Андреевской церкви.