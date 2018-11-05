В Одессе более 100 человек приняли участие в акции памяти активистки Гандзюк (фото, видео)

В числе собравшихся – известные в городе активисты – Сергей Стерненко, Виталий Устименко, Олег Михайлик и пр.

В центре Одессы более 100 человек приняли участие в акции, посвященной памяти активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались вечером на улице Еврейской – возле административного здания Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В числе собравшихся – известные в городе активисты – Сергей Стерненко, Виталий Устименко, Олег Михайлик и пр.

На тротуаре краской нанесли надпись: «Кто заказал?», а также из зажженных свечей составили имя погибшей: «Катя». К стене приставили портрет Гандзюк и поставили зажженную свечу.

Собравшиеся были немногословны. Как отметил Стерненко, активисты намерены добиться ответа от правоохранительных органов на предмет того, «кто заказал» Гандзюк?

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Читайте такжеПо делу Гандзюк собрана вся доказательная база, в ближайшее время его передадут в суд - полиция

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк умерла после длительного лечения.

Полиция изменила квалификацию нападения на Гандзюк, квалифицировав его как законченное преступление. Расследование проводится по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.