«Они ее таки убили»: соцсети о смерти активистки Гандзюк

Друзья и коллеги Гандзюк выразили свои соболезнования.

Общественная активистка Екатерина Гандзюк, на которую в июле было совершено покушение, скончалась в больнице в возрасте 33 лет.

По предварительным данным СМИ, у нее оборвался тромб.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на смерть активистки. Друзья и коллеги Гандзюк выразили свои соболезнования.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.

В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.