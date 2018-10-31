В Верховном суде насчитали три иска от УПЦ МП против предоставления автокефалии украинской церкви

Церковные общины УПЦ МП из Бердянска, Киева и житомирский монастырь оспаривают постановление ВРУ от 19 апреля 2018 года.

В Верховном суде уже есть три иска от церковных общин УПЦ МП относительно постановления Верховной Рады от 19 апреля 2018 года «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине».

Об этом сообщает сайт «Судебная власть Украины».

«По состоянию на 30 октября в производстве суда имеется три таких исковых заявления от различных истцов. Два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок, установленный ст. 258 Кодекса административного судопроизводства Украины, то есть не более 60-ти дней со дня открытия производства по делу. Производства по этим делам открыты 8 и 9 октября. Еще одно дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с уведомлением (вызовом) сторон на 27 ноября 2018 года в 10.30», - говорится в сообщении.

Как отмечается, упрощенным производством будет рассматриваться исковое заявление «Религиозной общины УПЦ при храме Святителя Николая» бердянской епархии города Бердянска Запорожской области и заявление «Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигийского монастыря», что находится в Житомирской области. А иск епископа Гедеона (Юрия Харона, известного также причастностью к истории с возведением часовни УПЦ МП возле исторического музея на ул. Владимирской в Киеве - УНИАН) рассмотрят 27 ноября.

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Также отмечается, что Верховный суд будет информировать о новых подобных исках в случае, если такие будут поступать.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просил парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он назвал конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.