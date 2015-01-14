В Станице Луганской снайпер боевиков застрелил сержанта батальона "Львов"

Об этом сообщил на своей странице в соцсети начальник Главного управления МВД во Львовской области Дмитрий Загария.

"С глубокой скорбью сообщаю, что два часа назад в Станице Луганской от пули снайпера, при выполнении боевого задания погиб сержант милиции батальона особого назначения "Львов" Тарас Дорош, житель Малехова Жолковского района Львовской области. От всего личного состава милиции Львовской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя", - говорится в сообщении Дмитрия Загарии.