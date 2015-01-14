Украина на государственном уровне отметит 200-летие композитора Вербицкого - автора музыки гимна

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 272, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого депутаты стоя исполнили Государственный Гимн Украины.

В постановлении отмечается, что 4 марта 2015 года исполняется 200 лет со дня рождения Вербицкого - украинского священника, композитора, дирижера, общественного деятеля, автора музыки к Украинского Государственного и национального Гимна.

С целью воспитания патриотизма, уважения к истории и государственных символов Украины, учитывая важность фигуры Вербицкого в развитии украинской государственности и украинской культуры, ВР постановляет в 2015 году торжественно отметить на государственном уровне 200-летия со дня рождения Вербицкого.

Читайте такжеВ Киево-Печерской Лавре открыли памятный знак Тарасу Шевченко (фото, видео)Кабинету министров рекомендуется в двухнедельный срок со дня принятия этого постановления образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения Вербицкого; в двухнедельный срок после образования оргкомитету разработать и утвердить план мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения Вербицкого, решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины рекомендуется организовать тематические теле - и радиопередачи, посвященные жизни и деятельности Вербицкого, и способствовать освещению государственными средствами массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 200-летия со дня его рождения.

Также Украинскому государственному предприятию почтовой связи "Укрпочта" предлагается выдать почтовую марку, посвященную 200-летию со дня рождения Вербицкого.

Среди прочего, предлагается установить Вербицькому памятник в Львове, а также открыть там музей.