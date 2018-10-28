В Украине сегодня отмечают 74-ю годовщину изгнания нацистских оккупантов

Президент и премьер поздравили соотечественников с этой датой в истории народа.

В Украине сегодня, 28 октября, отмечают 74-ю годовщину изгнания нацистских оккупантов.

«74 года прошло со дня изгнания нацистских оккупантов из Украины. Эта дата навсегда останется в памяти всего народа, ведь нет в Украине семьи, которая бы не утратила родных во время нацистского нашествия и оккупации», - заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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Глава государства отметил, что «ценой неимоверных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора - каждый клочок нашей земли обильно полит кровью наших защитников».

«Вечное уважение и память тем, кто отдал свои жизни за будущее грядущих поколений - свободное будущее Украины и всего европейского континента», - добавил Порошенко.

Поздравляя соотечественников с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что нацистская оккупация Украины во время Второй мировой войны является одной из самых трагических страниц нашей истории.

«Массовые преследования по национальному признаку, уничтожение евреев, расстрелы украинской интеллигенции, повсеместное отношение к украинцам как к людям второго сорта - на смену одному тоталитарному режиму в Украине в 1941 году пришел другой, для которого само существование украинской нации было под вопросом», - цитирует Гройсман правительственная пресс-служба.

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«Ценой чрезвычайных, нечеловеческих усилий украинцы смогли выжить в таких условиях и освободить свою землю от очередных «освободителей». Эта победа добывалась ценой миллионов жизней и искалеченных судеб. После войны в Украине не осталось практически ни одной семьи, которая бы не понесла потерь. Поэтому вклад украинского народа в победу над нацизмом неоценим», - напомнил премьер.

«Мы никогда не забудем о ней и всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь, защищая свою землю от захватчиков. Выражаю благодарность всем освободителям Украины от нацистских захватчиков за мужество и героизм! Почитаю минутой молчания память всех павших в борьбе с нацизмом», - подытожил Гройсман.