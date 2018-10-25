От лежебоки до смотрителя острова: топ - 5 необычных вакансий на рынке труда в мире (видео)

В мире существуют профессии, о которых можно только мечтать. Например, воспитатели панд или дегустаторы шоколада.

Если вы из тех, кому не хочется работать в офисе, айда за работой своей мечты.

Предлагаем вам топ - 5 необычных вакансий на рынке труда в мире.

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Дегустатор шоколада

Дегустатор шоколада должен оценить внешний вид, аромат и вкусовые качества продукта. Средняя зарплата составляет 50-70 тысяч долларов в год.

Обниматель

В мире есть заведения, где гостям предлагают прилечь в удобную кровать, приносят какао и крепко-крепко обнимают. Для представителей профессии интимная близость строго запрещена. Среди клиентов - вдовы, пожилые люди и те, кто потерял близкого человека. Оплата за услугу составляет 60 долларов за час

Воспитатель для панд

В Китае можно устроиться работать в заповедник и нянчить детенышей панд. В обязанности няни входит кормление, развлечение и ласковое обращение с пандами. Воспитатель получит бесплатное жилье, питание, служебный автомобиль и 32 тысячи долларов в год.

Лежебока

Французский институт космической медицины ищет добровольцев для проведения эксперимента. В ходе эксперимента добровольцы должны провести в постели два месяца. За два месяца, проведенные в постели, организаторы готовы заплатить участникам по 16 тысяч евро.

Смотритель острова

Смотритель острова Гамильтона - вакансия, о которой мечтает почти каждый. В обязанности входит: жизнь в красивой вилле, занятия дайвингом и посещение достопримечательностей. Все эти действия сотрудник должен выкладывать в блог, который будет привлекать туристов. Бонусом за эту «непосильную» работу станет хорошая зарплата в размере 150 тысяч долларов за полгода.