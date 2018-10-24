На Львовщине умер пострадавший в лобовом ДТП полицейский

Полицейский скончался, не приходя в сознание.

23 октября в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская на Львовщине.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Остап Кутный умер, не приходя в сознание. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. У 31-летнего полицейского дома остался 4-летний сын.

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"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Остапа, всем, кто его любил и уважал. В эти тяжелые минуты мы скорбим вместе с вами и склоняем головы перед его светлой памятью. Вечный покой его душе...", - заявили в Патрульной полиции.

Напомним, 20 октября на международной трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло смертельное ДТП. Лоб в Лоб на скорости столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Toyota Prius патрульной полиции Львовской области. На месте трагедии погиб 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ. Его 31-летний коллега лейтенант Остап Кутный был госпитализирован в тяжелом состоянии.