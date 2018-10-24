День Маркетолога 2018: когда отмечается, история праздника

Маркетологи изучают вкусы и предпочтения потребителей и продвигают товары на рынке.

25 октября в Украине отмечают День маркетолога.

Праздник не закреплен на официальном уровне, однако дата выбрана не случайно. 25 октября 1975 года в СССР был издан указ создать специальное министерство по управлению маркетингом и рекламой.

А вот первые лекции по маркетингу прошли в начале XX века в Америке. Первыми в этом стали Калифорнийский, Мичиганский и Иллинойский университеты.

Cамо слово реклама происходит от латинского reclamare - выкрикивать. Маркетологи изучают вкусы и предпочтения потребителей и продвигают товары на рынке. От их профессионализма зависит успех любого бизнеса. Именно благодаря маркетологам мы с вами знаем многие громкие рекламные слоганы, без которых уже не представляем определенные товары.

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День маркетолога отмечается не только в Украине, но и в России, Беларуси и других странах СНГ. Поскольку праздник неофициальный, торжества проводятся в очень узком кругу. На это число обычно назначаются съезды, научно-практические конференции, форумы, круглые столы.

Многие компании также устраивают в День маркетолога соревнования и корпоративы.

Интересно, что согласно исследованию журнала Forbes, профессия маркетолога считается одной из самых ненавистных. Наравне с ней стоят такие специальности, как ведущий веб-разработчик, технический специалист и специалист технической поддержки.