День Маркетолога 2018: когда отмечается, история праздника
25 октября в Украине отмечают День маркетолога.
Праздник не закреплен на официальном уровне, однако дата выбрана не случайно. 25 октября 1975 года в СССР был издан указ создать специальное министерство по управлению маркетингом и рекламой.
А вот первые лекции по маркетингу прошли в начале XX века в Америке. Первыми в этом стали Калифорнийский, Мичиганский и Иллинойский университеты.
Cамо слово реклама происходит от латинского reclamare - выкрикивать. Маркетологи изучают вкусы и предпочтения потребителей и продвигают товары на рынке. От их профессионализма зависит успех любого бизнеса. Именно благодаря маркетологам мы с вами знаем многие громкие рекламные слоганы, без которых уже не представляем определенные товары.
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День маркетолога отмечается не только в Украине, но и в России, Беларуси и других странах СНГ. Поскольку праздник неофициальный, торжества проводятся в очень узком кругу. На это число обычно назначаются съезды, научно-практические конференции, форумы, круглые столы.
Многие компании также устраивают в День маркетолога соревнования и корпоративы.
Интересно, что согласно исследованию журнала Forbes, профессия маркетолога считается одной из самых ненавистных. Наравне с ней стоят такие специальности, как ведущий веб-разработчик, технический специалист и специалист технической поддержки.