Экс-"торнадовцам" сообщили о завершении следствия по массовым беспорядкам в СИЗО

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью установления и привлечения к ответственности всего круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Бывшим бойцам расформированной роты МВД Украины «Торнадо», которым инкриминируют совершение бунта в СИЗО, сообщили о завершении следствия по подготовке побега из-под стражи.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Всем лицам, которым было сообщено о подозрении, и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования в уголовном производстве. Также завершено досудебное расследование в отношении трех сотрудников государственного учреждения «Киевский следственный изолятор», которым сообщено о подозрении по фактам пособничества экс-бойцам роты «Торнадо» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 УК Украины", - говорится в сообщении.

По словам Сарган, в выделенном уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью установления и привлечения к ответственности всего круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

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Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений при исполнении служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Экс-командир роты «Торнадо» Руслана Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, его бывший заместитель Николай Цукур - к 9 годам, Даниил Ляшук - к 10 годам заключения. Также они трое лишены специальных полицейских званий.

Илья Холод приговорен к 9,5 годам заключения, Анатолий Пламадяла - к 8 годам, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук - к 9 годам. Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, одновременно ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора. Никита Свиридовский и Роман Иваш приговорены к условному сроку наказания на 2 года и им так же изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.

Министерство юстиции 9 августа заявляло, что экс-бойцы расформированной роты «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в их камере. Осужденные имели при себе холодное оружие, использовали самодельные взрывные пакеты. Вследствие сопротивления травмирован работник уголовно-исполнительной службы. В Минюсте сообщили, что для стабилизации ситуации «трое человек были вывезены из СИЗО, остальные оставшиеся помещены в карцер».

В результате таких действий экс-командиру роты «Торнадо», который является организатором совершения преступлений, и экс-бойцам указанной роты было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 УК Украины (приготовление к побегу из-под стражи).