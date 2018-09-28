Бунт в Лукьяновском СИЗО: экс-торнадовцам сообщили о новом подозрении

Также сообщено о подозрении трем сотрудникам СИЗО по факту пособничества в совершении бунта.

Восьми экс-бойцам расформированной роты МВД «Торнадо», которым инкриминируют совершение бунта в СИЗО, сообщается о подозрении в приготовлении к бегству из-под стражи.

Читайте такжеПрокуратура открыла дело из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры. В ГПУ напомнили, что 20 августа военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона было сообщено о подозрении экс-командиру роты «Торнадо», который является организатором совершения преступлений, и трем экс-бойцам указанной роты - членам организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Следователи установили, что «организованная группа из числа заключенных бывших сотрудников роты «Торнадо», при пособничестве работников ГУ «Киевский следственный изолятор», совершили тяжкие и особо тяжкое преступления, выразившееся в совершении массовых беспорядков, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие; в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей; в совершении угроз убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей, а также в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения». В ГПУ отметили, что преступные действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицированы как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей.

«24 сентября указанным подозреваемым военной прокуратурой дополнительно сообщено о новом подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 (приготовление к побегу из-под стражи) УК Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено еще четырех соучастников - экс-бойцов указанной роты, членов организованной группы, которым 24 сентября также сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393, ч.1 ст. 294, ч. 2 ст. 342 УК.

Как отметили в ГПУ, все восемь подозреваемых, в том числе бывший командир и бойцы роты «Торнадо» содержатся под стражей на основании вынесенного судом обвинительного приговора по другому уголовному производству.

Кроме того, трем сотрудникам государственного учреждения «Киевский следственный изолятор» сообщено о подозрении по фактам пособничества в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 УК. К двум сотрудникам применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Третий подозреваемый объявлен в розыск и судом по ходатайству прокурора дано разрешение на его задержание.

В настоящее время досудебное расследование продолжается с целью установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Как сообщал УНИАН, правоохранители расследовали уголовное производство против бывших сотрудников роты МВД Украины «Торнадо», которые содержались в СИЗО по факту организации массовых беспорядков и угроз иностранному гражданину. Силовики отмечали, что заключенные с помощью мобильных и по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества и/или права на имущество, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к их совершению заключенных СИЗО.

9 августа 2018 года рамках этого производства проводился обыск в месте предварительного заключения экс- «торнадовцев». Во время обыска вявлено и изъято компьютерную технику, а также запрещенные предметы, в том числе оружие - от самодельных взрывных пакетов до холодного оружия. Во время обыска заключенные и фигуранты оказали сопротивление работникам ГУИС, военной прокуратуры и СБУ. Они угрожали физической расправой и убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами.

20 августа экс-командиру роты «Торнадо», как организатору бунта в СИЗО, и трем экс-бойцам роты сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 294, ч 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

К двум работникам Лукьяновского СИЗО, подозреваемым по ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 УК, суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей.

27 сентября прокуратура Киева открыла уголовное производство для расследования ненадлежащего исполнения должностными лицами Министерства юстиции Украины своих обязанностей, что привело к бунту в СИЗО.

Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД в Луганской области за совершение преступлений при исполнении служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Экс-командир роты «Торнадо» Руслан Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, его бывший заместитель Николая Цукур - к 9 годам, Даниил Ляшук - к 10 годам заключения. Также они трое лишены специальных полицейских званий.

Илья Холод приговорен к 9,5 годам тюрьмы, Анатолий Пламадяла - к 8 годам, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук - к 9 годам. Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, одновременно ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора. Никита Свиридовский и Роман Иваш приговорены к условному сроку наказания на 2 года и им так же изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.