Полтавские футболисты выиграли миллион гривен на новый стадион

Организатором чемпионата выступила Всеукраинская национальная федерация дворового футбола.

Миллион гривен на строительство нового стадиона получила команда из Полтавы, победившая в финале Всеукраинского турнира по дворовому футболу «Миллион на стадион», который прошел 21 октября в Киеве.

Об этом рассказал президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Каждй день многие из нас видят из своих окон простых мальчишек, которые гоняют на улицах мяч. Мы решили поддержать парней в их увлечении, подарить им праздник и дополнительную мотивацию к здоровому образу жизни. Так полгода назад мы начали этот турнир, назвали главный приз – миллион гривен на строительство футбольного поля в своем городе, и провели областные соревнования по дворовому футболу в каждой области. И вот сегодня на этом поле встретились победители, чтобы определить лучших. Миллион – это ваш приз за жажду победы, целеустремленность и слаженную, командную игру», – рассказал он.

К участию в Чемпионате были допущены сборные команды детей из многодетных и малообеспеченных семей, переселенцев из зоны АТО, СЖО 2006-2008 г.р. Главный приз в миллион гривен получила команда из Полтавской области, заняв первое место. Также в июле полтавчане отправятся на Чемпионат по дворовому футболу в Европу, где они сыграют с детской сборной Лиги Италии. Второе и третье место соответственно заняли команды из Херсонской и Киевской областей. Призеры получили кубки и медали, также всем участникам вручили памятные призы: дипломы и сетки с футбольными мечами.

«Это настоящий праздник, и праздник не только футбола, но и общения. А ведь именно общение меняет жизнь, как взрослых, так и детей. Я очень рад за команду из Полтавы. И я уверен, что на их новом футбольном поле вырастет не одно поколение будущего состава сборной Украины! Ведь футбол воспитывает в нас рвение к победе, силу и дисциплинированность. А чиновникам я скажу: вот вам пример, как нужно тратить деньги. Подобные призы и турниры должны проводиться регулярно. Я буду обращаться к областным руководителям, чтобы они поддерживали нашу инициативу», - отметил Кива.

Организатором чемпионата выступила Всеукраинская национальная федерация дворового футбола. Чемпионат проходил при участии Федерации футбола Украины, при поддержке Министерства молодежи и спорта и под патронатом Министерства внутренних дел Украины. Спонсор – Александр Журба.

Как сообщалось ранее, первый матч в рамках чемпионата «Миллион на стадион» состоялся 13 апреля в Полтаве.