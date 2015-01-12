В Киеве пытались сжечь магазин Roshen коктейлем Молотова

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

"11 января около 4 часов утра во время ночного дежурства работники одной из частных охранных фирм заметили 4-х подозрительных лиц. Неизвестные камнями разбили витрину магазина. Один из участников события держал в руках бутылку с зажигательной смесью, другой снимал все на видеокамеру. Увидев охранников, молодчики бросились бежать убегать. Однако одного из них, который держал в руках бутылку с зажигательной смесью, задержали", - говорится в сообщении.

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Его передали работникам Святошинского районного управления милиции столицы и вызвали следственно-оперативную группу для документирования всех доказательств, отметили в ОСО.

«С места события милиционеры изъяли бутылку со смесью с резким запахом. Предварительное заключение экспертного исследования показало, что содержимое бутылки является горючей смесью. Аналогичное содержимое показали и смывы с одежды и рук задержанного. Кроме этого, у несовершеннолетнего изъяли балаклаву», - добавили в столичной милиции.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Проводится досудебное расследование, устанавливаются другие участники события.

Вместе с тем народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook говорит о политическом подтексте этого инцидента: "Его (подозреваемого - УНИАН) обвиняют в умышленном уничтожении имущества – павильона «Рошен» на метро «Житомирская» (я на 100% уверен что павильон размещен там противоправно, как и все остальные МАФы). По версии активистов, они там хотели сделать политическую акцию – повесить баннер с вопросом «Как тебе по вкусу кровь бойцов АТО?» - это все та же история о бизнесе Порошенко в России".

Также Луценко утверждает, что работники Святошинского районного управления милиции Киева избили задержанного: "Когда нас допустили к парню, то оказалось, что его милиционеры таки били. Я видел следы на голове – кровоподтеки и шишки на затылке, следы от попыток душить на шее. А также синие следы от наручников на руках".

В то же время в ОСО милиции Киева утверждают, что "сотрудники Святошинского районного управления милиции столицы действовали исключительно в рамках действующего законодательства, и физической силы к задержанному не применяли".