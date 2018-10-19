Проклятие свидетелей горячей воды

Wow! Именно это словечко, крепко вошедшее в наш лексикон, я, придя вечером с работы домой, высекала с остервенением неандертальца у потухшего костра, как искру. Сначала оно из меня поперло, когда, в надежде на лучшее, я, для проверки, крутанула кран для горячей воды. И, о чудо, она потекла! Ну, как тут не радоваться, если с апреля такой «роскоши цивилизации» был лишен.

Но радость длилась недолго. И очень быстро сменилась на гнев. «Wow» зазвучало совсем по другому поводу: вода текла коричневого цвета и совсем не горячая, а, как принято у нас говорить, «летняя». Учитывая, что отключение горячей воды в летние месяцы у нас уже давно стало традицией, цвет воды меня не удивил. Проблема в другом - не спускать воду нельзя, трубам нужно «принять душ» после долгого простоя. У меня первый этаж, что предполагает «самостоятельный» фильтр. А так как трубы в доме 60-х годов прошлого века постройки «искупать» очень сложно – процесс это длительный.

Вода текла коричневого цвета и совсем не горячая, а, как принято у нас говорить, «летняя»

Вода «очищалась» около трех часов, пока не стала хотя бы визуально напоминать пригодную к потреблению. Но «wow» из меня поперло с новой силой – сколько же это кубов намотал счетчик?

Конечно, можно вспомнить совет киевского мэра о том, что Киев - единственный город в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение. А равняться нам нужно на другие европейские страны и США, где «тепловодоснабжение - это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах». И решить, что бойлер – выход.

Но на практике ситуация неоднозначная. Трижды на протяжении года я вызывала различных мастеров – и обсуживающих дом, и «блатных». Все, как один, сказали: чтобы поставить бойлер, нужно менять проводку. Причем не в квартире, а, желательно, в доме. Ну, в крайнем случае, необходимо хотя бы обновить щитовые в парадных, чтобы можно было сделать отдельный врез под бойлер. А еще учесть, что стены в квартире «на ладан дышат». Да и кубатура ванной и туалета не предполагает никаких бойлеров…

Я с ними согласна, стены и размеры помещений – не для бойлера (хотя впихнуть невпихуемое, в принципе, можно постараться), но аварии со светом, ставшие привычном делом, настораживают. Горит старушка-проводка, не выдерживая современных нагрузок. И как же быть?

И снова на помощь приходит совет мэра. В его понимании, все очень просто -нужно создавать ОСМД и тогда дом можно будет модернизировать.

Нужно, раз уж мэр советует, поступать как в цивилизованных странах. Там в старых домах тарифы на «коммуналку» для жильцов первых и последних этажей значительно отличаются от тарифов в новых, обустроенных современным оборудованием зданиях. И никто за свой счет не ремонтирует отживший свое жилой фонд

Совет правильный. Но только с кем ОСМД создавать, если 2/3 жильцов дряхлой хрущевки - пенсионеры, а большую часть 1/3 составляют съемщики квартир? Кто из перечисленных категорий будет «сбрасываться» на модернизацию дома? Как показывает жизнь – никто.

И что же делать в такой ситуации? Тут очередное «wow», вернее – эврика! Нужно, раз уж мэр советует, поступать как в цивилизованных странах. Там в старых домах тарифы на «коммуналку» для жильцов первых и последних этажей значительно отличаются от тарифов в новых, обустроенных современным оборудованием зданиях. И никто за свой счет не ремонтирует отживший свое жилой фонд. Там этим занимается государство в партнерстве с бизнесом.

Но у нас, к сожалению, никто не следует европейскому примеру и собственным советам. Потому что мэр, члены Нацкомисии по тарифам и все те, от кого напрямую зависит наше благосостояние, никогда не проводили свои вечера так, как я и (больше чем уверена) миллионы других украинцев – «радуясь» появлению якобы горячей и якобы воды.

Нана Черная