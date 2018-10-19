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В центре Харькова покажут украинский флаг-рекордсмен

16:48, 19 октября 2018
Общество
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В Харькове развернут украинский флаг-рекордсмен / фото УНИАН

По предварительным данным, его размеры составляют приблизительно 60 на 40 метров, сообщает KH.Область.Онлайн.

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Издание отмечает, что данная традиция появилась в 2012 году, когда в День независимости в Киеве был развернут данный флаг, который с того времени и попал в книгу рекордов.

С того времени флаг разворачивали во многих городах Украины. Сейчас дошла очередь до Харькова.

Событие состоится на площади Свободы около 14:00.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в День украинского флага в Киеве развернули самый длинный желто-голубой флаг.

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Теги: #Харьков#флаг Украины