Адвокат одного из убийц Гонгадзе считает приговор... ”несправедливым”

Адвокаты осужденных по обвинению в исполнении убийства журналиста Георгия Гонгадзе Николая ПРОТАСОВА, Валерия КОСТЕНКО и Александра ПОПОВИЧА обжалуют сегодняшнее решение Апелляционного суда г. Киева о лишении их подзащитных свободы на срок до 13 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили журналистам, комментируя приговор суда.

В частности, адвокат В.КОСТЕНКО Юрий ГРИГОРЕНКО сказал: «При любых обстоятельствах приговор суров, и мы будем его обжаловать».

В свою очередь, адвокат Н.ПРОТАСОВА Виктор ЧЕВГУЗ отметил, что приговор, вынесенный его подзащитному, является «несправедливым».

Вместе с тем, адвокат вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заметила, что не будет обжаловать приговор суда.

«Мы обжаловать не будем. Мы думали, что будет дифференцированная мера, поскольку мы считали, что должно быть наказание в виде 8,5, 10 и 14 лет. Но суд принял более жесткое решение», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

В свою очередь, представители обвинения выразили убеждение, что сегодняшним решением суд доказал, что в Украине существует законность, и за преступления могут нести наказание, в том числе и сотрудники милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников Министерства внутренних дел Украины в совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Обвиняемому Николаю ПРОТАСОВУ суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы, Александру ПОПОВИЧУ и Валерию КОСТЕНКО – по 12 лет лишения свободы.

Как отмечается в судебном приговоре, это постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде Украины на протяжении месяца.